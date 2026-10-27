Toma protesta nuevo Comité Municipal del Verde en Bocoyna

Desde San Juanito se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de México en Bocoyna, encabezado por Francisco Javier Parra Rodríguez, quien asume la responsabilidad como coordinador municipal.

Ahí, el equipo del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde en Chihuahua acompañó este paso significativo para fortalecer la organización y el trabajo partidista en el municipio.

“Este Comité Municipal representa el inicio de una nueva etapa de compromiso, unidad y responsabilidad, con la convicción de seguir trabajando cerca de la ciudadanía y sumando esfuerzos por el bienestar de las familias de Bocoyna”, señaló el PVEM en redes sociales.

Además, añadieron que “desde esta hermosa tierra, rodeada de la riqueza natural y la calidez de su gente, reafirmamos que cuando trabajamos unidos, construimos un mejor futuro para nuestras comunidades”.