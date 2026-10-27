Arranca SEyD el programa “Lee Conmigo” en escuelas de educación básica

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) puso en marcha el programa “Lee Conmigo” para el ciclo escolar 2026-2027, con el objetivo de fortalecer la comprensión lectora y la expresión comunicativa desde la primera infancia mediante actividades lúdicas y artísticas.

Como parte del arranque, el Jardín de Niños “Solidaridad” realizó una jornada durante la ceremonia de honores a la bandera, con la participación de estudiantes, docentes, autoridades y familias.

Durante el evento, las niñas y los niños presentaron un collage con ilustraciones de sus momentos favoritos y compartieron la lectura de obras como “El Sastrecillo Valiente”, “Mis manos no son para pegar”, “Marina, Marina ¿Dónde estás?” y “La Saltinadora Gigante”.

La directora del plantel, Flor Ríos Zavala, reconoció el trabajo del personal docente para crear espacios dinámicos de aprendizaje que impulsen el desarrollo del alumnado.

Asimismo, destacó la importancia de fomentar el interés por los libros y fortalecer los vínculos de la comunidad escolar.

El programa beneficiará a 15 mil alumnas y alumnos de 111 planteles de Educación Inicial, Preescolar, Primaria, Primaria Indígena, Secundaria y Educación Especial, con el apoyo de 152 docentes de grupo y de Educación Artística.

Con estas actividades, la SEyD busca fomentar el gusto por la lectura y promover el hábito de leer durante la trayectoria escolar de niñas y niños.