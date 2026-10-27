Tras inundaciones en Juárez, destinan 700 militares para el Plan DN-III-E

La Comandancia de la 5/a. Zona Militar informa que, con motivo de las afectaciones provocadas por el desbordamiento de vías fluviales,

derivado de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026 y como parte de su compromiso

con el bienestar de las familias mexicanas, 700 elementos integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional aplicaron el Plan DN-III-E en sus fases de Auxilio y Recuperación en el

municipio de Ciudad Juárez.

Las labores que realizaron las tropas jurisdiccionadas a la 5/a. Zona Militar contemplaron reuniones de coordinación con autoridades federales, estatales, municipales y de protección civil; además, han realizado lo siguiente:

 Apoyo y asistencia a las personas que quedaron varadas a causa de las intensas lluvias.

 Retiro de vehículos afectados e inmovilizados por las inundaciones.

 Labores de desazolve y limpieza de lodo y escombros en viviendas, hospitales y vialidades, para recuperar la movilidad y las condiciones de seguridad.

Se mantiene en situación de alerta 1 helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana listo para desplegar como ambulancia aérea y realizar evacuaciones aeromédicas en caso de ser necesario, así como células de sanidad integradas con personal profesional de la salud para brindar la atención médica que se requiera; de igual forma, se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender las recomendaciones emitidas y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades.

Con estas acciones, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refrendan su compromiso de salvaguardar el bienestar de la población, contribuyendo con el gobierno de México para prestar ayuda en el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.