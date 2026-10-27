Encabeza René Chavira evaluación de alcaldes; trabajo de Marco Bonilla deja base en Chihuahua

René Chavira aparece en el primer lugar de la evaluación de alcaldes de capitales de RUBRUM, con 7.45 puntos sobre 10. El resultado llega después del relevo en Chihuahua y tiene detrás un claro antecedente, las buenas calificaciones que la ciudad venía registrando con Marco Bonilla al frente.

La propia encuesta permite ver esa trayectoria, pues entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, Chihuahua obtuvo calificaciones de entre 7.4 y 8 puntos y ahora, con René en la alcaldía, se mantiene en ese rango y encabeza el listado de octubre.

Chavira no partió de cero, se sabe que recibió una administración que ya era bien evaluada por los ciudadanos, una base construida durante la gestión de Bonilla que ayuda a entender el resultado actual. La valoración favorable estaba presente antes del cambio y continúa después de él.

En esta medición, Chihuahua se colocó por encima de Mérida, con 7 puntos; Monterrey, con 6.85, y San Luis Potosí, con 6.84. El levantamiento se realizó del 21 al 23 de octubre, mediante mil encuestas telefónicas por municipio.

El primer lugar corresponde hoy a René, pero la historia de esa buena evaluación también pasa por Marco Bonilla. Así lo muestra una trayectoria que comenzó antes del relevo y que ahora toca sostener.