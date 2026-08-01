Reconoce Saúl Mireles el trabajo de la Asociación Ganadera Local de Cusihuiriachi en la Expo Cusi 2026

El diputado Saúl Mireles del Partido Acción Nacional por el Distrito 14 reconoció el trabajo de la Asociación Ganadera Local de Cusihuiriachi por la organización de la Expo Cusi 2026, un evento que fortalece al sector pecuario, impulsa la economía regional y preserva las tradiciones ganaderas del municipio.

El Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en el Congreso del Estado, acompañado de la diputada Yesenia Reyes y el diputado Jaime Torres; secretaria y vocal de dicha comisión, destacó que este tipo de eventos dan mayor visibilidad al trabajo de las y los productores chihuahuenses, además de generar beneficios para el comercio y el turismo de la región.

Finalmente, Mireles reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones en favor del campo chihuahuense e invitó a la ciudadanía a asistir y disfrutar de las actividades culturales, comerciales y ganaderas que ofrece la Expo Cusi 2026.

La Expo Cusi 2026 inició actividades los días 30 y 31 de julio en Ciudad Cuauhtémoc y continuará este 1 y 2 de agosto en Cusihuiriachi, con un programa que reúne a productores, expositores y familias en un espacio de convivencia, promoción comercial y desarrollo del campo.