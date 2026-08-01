Comando armado despoja a conductor de su BMW en la carretera Parral–Jiménez

Un conductor fue despojado con violencia de su vehículo por un grupo de sujetos armados cuando circulaba sobre la carretera Parral–Jiménez, a la altura del entronque al Pueblito de Allende, durante la noche del viernes.

De acuerdo con el reporte, la víctima, identificada como César David García Mora, de 54 años, informó a las autoridades que fue interceptada por varios hombres armados que viajaban en distintas camionetas. Los agresores lo obligaron a descender de su automóvil, un BMW modelo 2015 de color blanco, para posteriormente huir con la unidad rumbo al municipio de Jiménez, dejándolo abandonado en el lugar.

Tras el reporte al sistema de emergencias 911, elementos de seguridad acudieron al sitio para brindar apoyo al afectado e iniciar las investigaciones correspondientes. Cabe señalar que horas antes, automovilistas habían reportado la presencia de varias camionetas con sujetos armados circulando sobre ese mismo tramo carretero, particularmente en las inmediaciones del entronque al Pueblito de Allende, situación que ya es considerada dentro de las indagatorias.