William y Kate tienen una salida familiar con George, Charlotte y Louis en los Juegos de la Commonwealth

William y Kate reaparecieron con George, Charlotte y Louis en los Juegos de la Commonwealth, una salida familiar que mostró cuánto han crecido los tres hijos de los príncipes de Gales.

El príncipe William y Kate Middleton reaparecieron este sábado junto a sus tres hijos en los Juegos de la Commonwealth de Glasgow, en una de las pocas apariciones públicas familiares del año.

El príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis acompañaron a los príncipes de Gales durante la jornada deportiva, en la que asistieron al partido de semifinales de netball entre Australia y Jamaica, convivieron con atletas y voluntarios y participaron en actividades organizadas alrededor del evento.

La presencia de los cinco llamó la atención porque coincidió con las vacaciones de verano de la familia y porque marcó la primera visita oficial de los tres niños a Escocia, donde William y Kate utilizan los títulos de duque y duquesa de Rothesay.

El príncipe William y Kate Middleton en una salida familiar con sus hijos George, Charlotte y Louis en los Juegos de la Commonwealth en Glasgow (WPA Pool/Getty Images)

La agenda también incluyó encuentros con deportistas apoyados por SportsAid, organización que la princesa de Gales respalda desde 2013, además de integrantes del equipo de Gales.

William, Kate y sus hijos entran en una nueva etapa

Esta salida ofreció una muestra de cómo ha cambiado la familia desde que George nació en 2013.

Trece años después, el heredero al trono británico ya dejó atrás la infancia y comienza a asumir una presencia pública más definida, aunque sus padres mantienen la política de limitar sus apariciones para proteger su desarrollo.

El príncipe George, de 13 años, es el segundo en la línea de sucesión al trono, detrás de su papá. En los últimos años ha acompañado a William y Kate en acontecimientos como Wimbledon, actos conmemorativos y ceremonias oficiales, dentro de una estrategia gradual para familiarizarlo con las responsabilidades que algún día heredará.

El príncipe William y Kate Middleton en una salida familiar con sus hijos George, Charlotte y Louis en los Juegos de la Commonwealth en Glasgow (WPA Pool/Getty Images)

La princesa Charlotte, de 11 años, también refleja el cambio generacional dentro de la monarquía. Su estatura, porte y lenguaje corporal muestran ya rasgos propios de la preadolescencia, una transformación que quedó patente durante la visita a Glasgow.

La princesa mantiene una participación pública medida, aunque cada vez resulta más evidente su seguridad frente a las cámaras y su cercanía con su mamá durante los actos oficiales.

Analistas consideran que su preparación institucional también avanzará de forma progresiva conforme crezca.

El príncipe William y Kate Middleton en una salida familiar con sus hijos George, Charlotte y Louis en los Juegos de la Commonwealth en Glasgow (Euan Cherry/Getty Images)

El menor de la familia, el príncipe Louis, de 8 años, volvió a convertirse en uno de los protagonistas de la jornada gracias a sus gestos espontáneos.

El príncipe se puso brevemente una gorra de Gales, reaccionó con entusiasmo durante las competencias y volvió a mostrar la naturalidad que ha caracterizado sus escasas apariciones públicas desde el Jubileo de Platino de la difunta reina Isabel II.

El equilibrio entre la vida familiar y el deber institucional de William Kate y sus hijos

Desde que William y Kate se convirtieron en príncipes de Gales, tras la coronación de Carlos III, la pareja ha reforzado una estrategia que busca combinar sus obligaciones institucionales con una infancia lo más normal posible para sus hijos.

Por ello, las apariciones de George, Charlotte y Louis suelen reservarse para acontecimientos de especial relevancia, como Trooping the Colour, Wimbledon o grandes eventos deportivos nacionales.

El príncipe William y Kate Middleton en una salida familiar con sus hijos George, Charlotte y Louis en los Juegos de la Commonwealth en Glasgow (Euan Cherry/Getty Images)

La salida en los Juegos de la Commonwealth también subrayó el interés de los príncipes de Gales por vincular a sus hijos con el deporte y con organizaciones juveniles.

Además de presenciar las competencias, la familia saludó a voluntarios, atletas y a la mascota oficial de los Juegos, antes de continuar con otras actividades previstas dentro del programa real.

La familia de los príncipes de Gales: una fotografía del futuro de la monarquía

La imagen de William y Kate junto a George, Charlotte y Louis recordó que la siguiente generación de la Familia Real británica ya comenzó a ocupar un lugar cada vez más visible.

Mientras el príncipe George se prepara, de forma paulatina, para el papel que algún día desempeñará como heredero, Charlotte y Louis también empiezan a construir una identidad pública propia bajo la supervisión de sus padres.

La visita a Glasgow, más allá del componente deportivo, ofreció una instantánea del paso del tiempo para una familia que durante la última década ha procurado equilibrar la exposición pública con la vida privada, una estrategia que continúa definiendo la forma en que los futuros miembros de la monarquía británica se presentan ante la sociedad.