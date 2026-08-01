México conquista doble oro en racquetbol y cierra con seis oros en Centroamericanos 2026

Los equipos mexicanos de racquetbol cerraron su participación con doble oro en la rama varonil y femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Rodrigo Montoya y Eduardo Portillo derrotaron 2-0 a los representantes de Costa Rica para alzarse con la victoria que por momentos se vio perdida.

Mientras que Alexandra Herrera y Monserrat Mejía vencieron 2-1 a Guatemala integrada por María Rodríguez y Gabriela Martínez.

Así, la delegación tricolor concluyó su participación en el certamen con ocho medallas en total, destacando con seis preseas áureas y dos platas.