Denuncia diputada María Antonieta impunidad en caso Crematorio Plenitud

La diputada por morena, María Antonieta Pérez Reyes, condenó públicamente el amparo concedido a José Luis Arellano Cuarón, el cual impide, por el momento, que sea detenido para responder por la serie de delitos que se le imputan, derivados de la no cremación de más de 380 cadáveres encontrados apilados en las instalaciones del Crematorio Plenitud, ubicado al sur de Ciudad Juárez, en junio de 2025.

“Es lamentable que la justicia no alcance para someter al imperio de la ley a personas que, por omisión, complicidad o simplemente por la avaricia de obtener más dinero en sus negocios, dejaron de cumplir con la supervisión más básica del proceso de cremación”, expresó.

Con este posicionamiento, la legisladora juarense se suma a las voces que han manifestado su indignación tras la suspensión obtenida por el acusado, mientras cerca de mil 600 familias enfrentan la posibilidad de haber recibido cenizas de mascotas en lugar de los restos de sus seres queridos.

La congresista también condenó la indiferencia mostrada por la administración de Maru Campos.

“El Gobierno del Estado ha sido cómplice al mantener en sus cargos a los responsables de Coespris, en funciones tan delicadas como la supervisión de los crematorios. Lejos de cumplir con su obligación, promovieron la opacidad en los procesos de cremación; no hicieron su trabajo como lo establece la ley ni actuaron con el más mínimo principio de ética”, afirmó.

Recordó que, hasta la fecha, ningún funcionario estatal ha sido removido de su cargo, ni la delegada de Coespris en Ciudad Juárez ni el titular estatal de la dependencia.

Finalmente, la legisladora María Antonieta Pérez Reyes aseguró que desde el Congreso del Estado impulsará las acciones necesarias para que este caso no quede como un episodio más de una crisis social que permanezca sin responsables y sin justicia para las víctimas y sus familias.