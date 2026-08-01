Confirman muerte de Nirmal Purja y otros 9 alpinistas arrastrados por avalancha en Pakistán

Islamabad. Nirmal Purja, reconocido alpinista británico-nepalí, y los otros nueve montañistas arrastrados por una avalancha en Pakistán murieron, informó este sábado la empresa de expedición de Purja, mientras los equipos de búsqueda intentaban recuperar los cuerpos.

“El mundo ha perdido a uno de los mejores alpinistas del montañismo”, subrayó la empresa, Elite Exped, en un comunicado. Recalcó que lamentaba todas las vidas perdidas y añadió: “Ninguna palabra puede aliviar el dolor de esta pérdida inimaginable”.

La expedición de 10 personas fue arrastrada por una avalancha el jueves en el Broad Peak de Pakistán.

Los rescatistas hallaron cuatro cuerpos y recuperaron tres de ellos el viernes en condiciones meteorológicas adversas que dificultaron los vuelos de los helicópteros de búsqueda y rescate. Rescatistas respaldados por helicópteros militares habían reanudado este sábado la búsqueda de los demás.

“La pérdida de estos valientes alpinistas, que provenían de distintas naciones unidas por su pasión por las montañas, es una pérdida inconmensurable para la fraternidad mundial del montañismo”, dijo Irfan Arshad Khan, presidente del Alpine Club de Pakistán.

Rindió homenaje a los rescatistas militares y civiles y a los sherpas que participaron en la misión de búsqueda.

“Las montañas nos inspiran con su belleza, pero también nos recuerdan los inmensos riesgos que enfrentan quienes se aventuran en el alto Himalaya y el Karakórum”, recalcó.

Un policial local, Tahir Khan, indicó que los restos mortales de la alpinista omaní Nathira Ahmed estaban siendo trasladados por aire a la capital, Islamabad, y los cuerpos de la estadunidense Mallory Geis y del nepalí Bahadur Gurung permanecían en un hospital de Skardu, la principal ciudad de la región de Gilgit-Baltistán, en el norte de Pakistán.

El grupo estaba encabezado por Purja, el ex soldado del ejército británico nacido en Nepal, ampliamente conocido como Nims Dai. En 2019, escaló las 14 cumbres más altas del mundo en un récord de 189 días, un logro recogido en el documental de Netflix “14 Peaks: Nothing Is Impossible”. Su marca fue superada en 2023.

La empresa de Purja lo describió como “un líder que inspiró a millones a través de su valentía, humildad y su inquebrantable convicción de que el potencial humano es mucho mayor de lo que a menudo imaginamos”.

La expedición era el primer intento de Geis de coronar un 8 mil en Pakistán, y se esperaba que fuera la última para Sakhi, quien es guía de la empresa, además de geógrafo y fotógrafo de alta montaña, y que ha escalado algunas de las principales cumbres del mundo, según la web de Moving Mountains.

Los incidentes son habituales en las expediciones de escalada en el norte de Pakistán debido a avalanchas, caída de hielo y rocas, la gran altitud y a que el clima cambia con rapidez.