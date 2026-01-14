Realiza Pérez Pavía entrega de 200 pacas en Aldama

El diputado Ismael Pérez Pavía de la bancada de Acción Nacional, acompañó en la entrega de 200 pacas en el municipio de Aldama como parte de las acciones de apoyo al sector rural, en un momento complicado para las y los productores debido a la sequía. Este respaldo busca ayudar a quienes trabajan la tierra y enfrentan dificultades para mantener su actividad y sacar adelante a sus familias.

Pérez Pavía señaló que el campo ha tenido que enfrentar condiciones difíciles y que, ante la falta de apoyo del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado ha respondido para acompañar a las y los productores. Reconoció que la sequía ha afectado de manera importante, pero reiteró que el compromiso es seguir apoyando al campo. “Son tiempos difíciles, pero el campo no está solo”, expresó.

Finalmente, el legislador destacó el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y agradeció el respaldo de la gobernadora Maru Campos, así como la disposición del secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada, y el acompañamiento de la alcaldesa Sandra Galindo. Subrayó que el trabajo conjunto permite que los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan, porque cuando al campo le va bien, a Chihuahua le va bien.