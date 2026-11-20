*Implementaron sobrevuelos con drones, recorridos pedestres y terrestres, además de inspeccionar dos cuerpos de agua.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Comisión Local de Búsqueda, realizó un operativo de búsqueda para localizar a Guillermo G. H., de 81 años de edad, quien cuenta con reporte de desaparición desde el 17 de noviembre de 2026, en la localidad de La Laborcita de San Javier, en el municipio de Gran Morelos.

En las acciones de búsqueda efectuadas ayer jueves 19 de noviembre, participaron elementos del Grupo Especializado de Búsqueda, personal de Protección Civil Estatal, agentes de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Varios de Santa Isabel de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, así como elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Gran Morelos y habitantes de la localidad.

Los integrantes de los equipos de trabajo realizaron seis sobrevuelos con drones equipados con cámaras y sensores térmicos, además de diversos recorridos pedestres y terrestres mediante unidades vehiculares y vehículos todoterreno y se inspeccionaron dos cuerpos de agua ubicados en distintos puntos de la zona.

La Fiscalía General del Estado, mantiene las acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas, en coordinación con las distintas autoridades y corporaciones.