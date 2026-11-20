Con la participación de 4 mil 945 personas y 70 contingentes, se realizó el desfile cívico-deportivo para conmemorar el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, una jornada que reunió a estudiantes, instituciones y corporaciones en las principales calles de la ciudad.

A través de representaciones históricas, tablas gimnásticas, exhibiciones deportivas y distintas estampas alusivas a la época revolucionaria, los participantes dieron muestra de disciplina y preparación ante las familias que acudieron a presenciar el recorrido.

El evento reunió a integrantes de diversos sectores, quienes se sumaron a esta celebración que recuerda el movimiento armado de 1910 y las transformaciones políticas y sociales que marcaron el rumbo del país.

Entre aplausos y muestras de entusiasmo, el desfile mantuvo viva una de las tradiciones cívicas más representativas de México, al acercar a las nuevas generaciones a la historia y al legado de la Revolución.