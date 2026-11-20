Marco Bonilla, coordinador estatal de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad, se reunió con trabajadores del sector salud, integrantes de la Sección 52 del sindicato de Servicios de Salud, subsección Jiménez, a quienes reconoció por su vocación y compromiso con los pacientes.

Durante el encuentro, Bonilla destacó que servir a los demás desde el sector salud requiere una profunda vocación, por lo que consideró fundamental escuchar directamente a quienes conocen las necesidades de hospitales y clínicas.

Asimismo, invitó al personal médico y de salud a participar en la construcción de propuestas para la Plataforma Política del PAN que respondan tanto a sus condiciones laborales como a las necesidades de los pacientes.

“Invitarlos a que nos ayuden a construir una propuesta humana que nos permita atenderlos mejor a ustedes, para que ustedes puedan atender mejor a los pacientes”, expresó.