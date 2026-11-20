La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) prevé para viernes y sábado vientos de hasta 55 kilómetros por hora (km/h) y posibles tolvaneras en gran parte del territorio estatal, condiciones que se deben a la interacción del frente frío número 8 con otros sistemas meteorológicos.

Para esta tarde se espera ambiente templado a cálido, temperaturas de muy frías a frías en la región serrana, con cielo mayormente despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.

Se pronostican vientos superiores a 55 km/h en Ascensión, Janos, Casas Grandes, Madera, Bocoyna, Carichí, Balleza y Chihuahua; de 45 km/h en Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Gómez Farías, Temósachic, Namiquipa, Guerrero, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Cuauhtémoc y Parral, entre otros.

Habrá ráfagas por encima de los 35 km/h en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Galeana, Moris, Ocampo, Urique, Aquiles Serdán, Rosales, Santa Bárbara, Jiménez y Camargo. Estas condiciones podrían ocasionar tolvaneras en partes de Ascensión, Janos, Casas Grandes, Madera, Bocoyna, Carichí, Balleza y Chihuahua.

Mañana se mantendrán condiciones similares, con rachas de 55 km/h en Janos, Casas Grandes, Madera, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Chihuahua, Huejotitán, San Francisco del Oro y López.

Serán superiores a los 45 km/h en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Temósachic, Ocampo, Delicias, Saucillo, Parral, Santa Bárbara, Jiménez, Camargo, Ojinaga y Manuel Benavides, entre otros.

En Moris, Uruachi, Urique, Morelos, Meoqui, Julimes y Coyame, podrían superar los 35 km/h.

Se prevén lluvias aisladas en Guadalupe y Calvo, que podrían estar acompañadas de aguanieve en las zonas serranas durante la madrugada del domingo.

Ante dicho pronóstico, la CEPC recomienda precaución al conducir por carreteras, especialmente en zonas de tolvaneras, asegurar láminas, techumbres, anuncios y objetos que puedan desprenderse, evitar encender fogatas o realizar quemas y abrigarse.

Además de prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y en situación vulnerable ante las bajas temperaturas, e informarse sobre las previsiones meteorológicas a través de los canales oficiales.

– Temperaturas máximas previstas para este viernes: Chihuahua 27 grados centígrados (°C), Juárez 24°C, Janos 22°C, Madera 17°C, Temósachic 19°C, Cuauhtémoc 20°C, Ojinaga 27°C, Delicias 27°C, Camargo 26°C, Jiménez 24°C, Parral 24°C, Bocoyna 16°C, Chínipas 30°C, Guachochi 16°C y Balleza 15°C

– Temperaturas máximas y mínimas para el sábado son: Chihuahua 25/12°C, Juárez 19/10, Janos 18/8, Madera 14/2, Temósachic 16/1, Cuauhtémoc 19/6, Ojinaga 28/13, Delicias 27/12, Camargo 27/12, Jiménez 27/12, Parral 23/9, Bocoyna 14/1, Chínipas 28/15, Guachochi 14/2 y Balleza 13/0