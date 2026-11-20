Entre historia, música y escenas que evocan las páginas más emblemáticas de México, los carros alegóricos se convirtieron en uno de los atractivos del desfile cívico-deportivo por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, al llevar a las calles una representación viva de la lucha que transformó al país.

Con creatividad, vestuarios de época y escenografías alusivas a los personajes y episodios revolucionarios, cada vehículo de instituciones educativas de la capital, se transformó en una ventana al pasado, recordando a quienes levantaron la voz y empuñaron sus ideales en busca de justicia, libertad y mejores condiciones de vida.

Los colores de la bandera, los sombreros, los atuendos campesinos y las figuras revolucionarias dieron forma a estampas que despertaron el interés de quienes se congregaron para presenciar esta conmemoración, en la que la historia dejó por un momento los libros para recorrer las calles.

En este desfile cívico-deportivo participó un contingente de 70 agrupaciones y más de 5 mil personas, quienes, mediante distintas expresiones deportivas, culturales y cívicas, mantienen viva una de las fechas más significativas de la historia nacional.

A 116 años de aquella gesta, los carros alegóricos recordaron que la Revolución Mexicana no es solamente un capítulo del pasado, sino una memoria colectiva que sigue recorriendo las calles y encontrando nuevas formas de contarse a las siguientes generaciones.

Cabe hacer mención que este desfile estuvo encabezado por el edil capitalino René Chavira, se contó con la presencia de la presidenta del Poder Legislativo, Joss Vega y representantes del Poder Ejecutivo y Judicial.