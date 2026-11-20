La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este viernes el desfile cívico-militar por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana en el Zócalo capitalino.

Acompañada de los miembros de su Gabinete, entre ellos los titulares de la Defensa y Marina, la mandataria afirmó que quienes intentan debilitar el proyecto de Morena para regresar “por sus fueros y privilegios” han fracasado.

“En estos dos años lo han intentado todo para derrotar la voluntad popular, pero han fracasado”, afirmó.

Sheinbaum enlistó una serie de derrotas por parte de sus opositores, que van desde campañas pagadas en redes sociales hasta movilizaciones.

“Fracasaron hace un año con sus llamados a la violencia y al inventar falsas movilizaciones juveniles. Fracasaron con la calumnia deliberada de que este gobierno protege a la delincuencia”, dijo.

Asimismo, dijo que también perdieron cuando buscaron la injerencia extranjera, en alusión a los acercamientos de algunos políticos con el gobierno de Estados Unidos en medio de investigaciones a morenistas por sus nexos con el crimen organizado.

La presidenta también hizo referencia indirecta a la crisis del Instituto Nacional Electoral (INE) al enfatizar que volverán a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones de 2027.

“Esa es su nueva farsa; al saberse derrotados, buscan centrar dudas sobre un proceso que será ejemplo histórico de respeto al voto”, sentenció.

Sheinbaum afirmó que era paradójico que quienes hoy reclaman hayan estado cerca del poder durante el periodo neoliberal y que fueron ellos quienes corrompieron los órganos electorales.

“Pero el pueblo de México es mucha pieza y es claro que no desea más racismo, clasismo, discriminación y nunca más fraudes electorales, nunca más una justicia al servicio de unos cuantos. Nada bueno puede surgir de quienes hicieron de la corrupción su modo de vida”, añadió.

La mandataria afirmó que los ataques a su gobierno son porque “les estorba nuestra honestidad” y no se someterán a los intereses de otro país.

“Somos un país libre, independiente, democrático y soberano. Somos un gobierno del pueblo y para el pueblo, que no quede la menor duda”.

Finalmente, la mandataria convocó a todos los mexicanos a marchar por la senda del bienestar y progreso con justicia.

Sheinbaum culminó su discurso con una serie de vivas a la democracia, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa, la justicia social y México.