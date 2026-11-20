El encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) Gilberto Loya Chávez dio a conocer un llamado a los ciudadanos en estar al pendiente de no caer en las “artimalas de delincuentes” esto ante el caso de secuestro virtual que se dio ayer en la ciudad.

“Un mensaje a la comiunidad en el uso de fraudes y paginas fraudulentas en estas epocas con secuestros virtuales y paginas que quieren vaciar cuentas con tarjetas de credito y poderlas vaciar y algunos servicios con agencias de viaje que no existen, o algunos servicios que no existen yo creo que eso es un problema, por eso hacemos un llamado a tener cuidado”, comentó.

Asegura que ayer se dio un seguimiento al caso de un joven que fue amenazado y encerrado en un hotel y con un secuestro virtual el cual reitera que fue cibernetico y no existió como tal.

Cabe destacar que este caso será investigado por la Fiscalía Zona Centro que encabeza, Daniel Terrazas con el fin de dar con el o los responsables.