El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este viernes que durante su reunión con la mandataria Claudia Sheinbaum en Shenzhen, China, le dijo que los cárteles gobiernan México y que no podían permitirlo.

“Estamos trabajando en el tema de los cárteles porque los cárteles están gobernando México. No podemos permitir que los cárteles controlen México”, amagó el presidente Trump en su conferencia de prensa tras su gira por asia en el marco de la APEC.

Se trata de la primera declaración de Trump sobre su reunión con Sheinbaum en China, donde también se encontró con el primer ministro canadiense Mark Carney, en medio de tensiones entre los países de Norteamérica ante las negociaciones del T-MEC.

Cabe recordar que el presidente estadounidense ha afirmado en distintas ocasiones que México está controlado por el narcotráfico pese a reconocer las labores de seguridad que el gobierno ha implementado para lograr capturas o abatimientos importantes.

El pasado mes de septiembre Trump declaró que su país vecino es el “epicentro” del crimen organizado y exigió a la administración de la morenista Claudia Sheinbaum “recuperar el control” de su territorio.

En respuesta, la mandataria minimizó los comentarios y destacó que entre ambos gobiernos existe una “buena relación”.

“Tenemos buena relación con el presidente Trump y el gobierno de los Estados Unidos. Entonces estamos trabajando de manera coordinada y vamos avanzando”, aseguró durante su conferencia matutina del pasado 9 de septiembre desde Palacio Nacional.

Augura un acuerdo pronto

El republicano también detalló que en su encuentro con Sheinbaum hablaron de temas comerciales y adelantó que pronto podrían llegar a un acuerdo.

Sin embargo, le reprochó que Estados Unidos tenga un enorme déficit comercial con México.

“México tiene un enorme —se ha dejado que se nos vaya de las manos— superávit con Estados Unidos. Le dije: ‘Claudia, no podemos permitir que tengan un superávit'”, recordó.

Donald Trump asistió a la cumbre de la APEC en Shenzhen, China, donde, además, por primera vez, sostuvo una reunión trilateral con los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin.