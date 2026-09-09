Realiza FGE Noroeste reforestación a sus instalaciones y honores a la bandera

Con motivo del inicio del ciclo escolar 2026–2027, se reanudaron los eventos cívicos en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, como parte de las acciones impulsadas por el Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI), de la Agencia Estatal de Investigación.

Durante el acto cívico, el titular de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, Adalberto Oros Salido, encabezó los Honores a la Bandera, refrendando con ello el compromiso institucional de fomentar entre las nuevas generaciones los valores cívicos, el respeto a nuestros símbolos patrios y el sentido de pertenencia hacia nuestra comunidad.

En este importante evento se contó con la presencia del titular del 35/o. Batallón de Infantería, así como de la titular de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, quienes destacaron la importancia de continuar fortaleciendo la colaboración entre las instituciones de seguridad, educativas y gubernamentales.

La finalidad del evento es mejorar la imagen y generar un entorno más agradable en las nuevas instalaciones de la Fiscalía General del Estado en la Zona Noroeste, se dio inicio al programa de reforestación, en el que se plantaron un total de 20 árboles.

Para el arranque de esta actividad se contó con la participación de alumnos de la Secundaria Técnica No. 49, quienes demostraron una gran disposición, entusiasmo y compromiso al participar activamente en la plantación de los primeros tres árboles que dan inicio a este proyecto.

El Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI) continúa impulsando estrategias de proximidad social y prevención, procurando que la Fiscalía General del Estado, Zona Noroeste, además de ser un espacio de procuración de justicia, sea también un lugar que proyecte una imagen de orden, compromiso, cercanía y responsabilidad con nuestra comunidad.