Realiza FGE cuatro cateos por investigaciones de robo agravado

• Elementos de la Fiscalía de Distrito Zona Centro aseguraron diversos objetos, vehículos y droga

La Fiscalía General del Estado, llevó a cabo, durante la noche de ayer lunes y la madrugada de hoy martes, cuatro cateos en domicilios de la ciudad de Chihuahua, derivado de investigaciones por el delito de robo agravado.

Durante las intervenciones a cargo de agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, aseguraron diferentes objetos, herramientas, narcóticos, vehículos, y armas de fuego.

En el cumplimiento de las órdenes judiciales se contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Durante la intervención en un domicilio de la colonia Rinconadas de la Presa, del Ejido El Fresno, aseguraron dos máquinas denominadas fresadoras, un torno para metal, una bomba para agua y herramientas.

Mientras que, en un domicilio ubicado en la calle Nuevo Despertar, de la colonia Nuevo Chihuahua I Etapa, se aseguró un arma de fuego, una funda y una báscula.

La tercera orden de cateo se cumplimentó en un domicilio de la calle Cerezas, de la colonia Morse, donde aseguraron aproximadamente 29 gramos de cristal, y 299.5 gramos de cannabis, así como dos armas de fuego, cargadores abastecidos, cartuchos sueltos, y dos motocicletas.

La cuarta vivienda cateada se ubica en la calle privada de 5 de febrero, de la colonia Guadalupe, en donde se aseguró una tableta electrónica marca Apple.

Esta representación social refrenda su compromiso con la aplicación de la justicia para resarcir el daño patrimonial a las víctimas, así como aplicar el castigo a los responsables de los delitos.