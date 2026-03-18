Realiza FEM rastreo en la colonia Granjas Santa Elena

Como parte de los trabajos de investigación y en seguimiento a carpetas de investigación de personas con reporte de ausencia, se llevó a cabo un rastreo en la colonia Granjas Santa Elena, en Ciudad Juárez.

La intervención tuvo lugar la mañana de este miércoles, en donde se recorrió y se inspeccionó la zona de manera pedestre.

El rastreo fue realizado con el fin de localizar indicios sobre personas ausentes.

Dicha acción estuvo encabezada por agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas no Localizadas o Desaparecidas y elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Además, participaron peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, del área de Antropología, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (DEFENSA), personal de la Comisión Local de Búsqueda y de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como de la Guardia Nacional.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda de personas no localizadas y desaparecidas.