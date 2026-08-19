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De la Peña felicita a Felipe Calderón por su cumpleaños y reconoce su trayectoria en la vida pública

Chihuahua, Chih.— El secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago De la Peña Grajeda, felicitó públicamente al expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, con motivo de su cumpleaños y destacó su trayectoria y aportaciones a la vida pública del país.

A través de sus redes sociales, De la Peña dirigió un mensaje al exmandatario federal, a quien expresó su afecto, respeto y admiración.

“Muchas felicidades, estimado presidente @felipecalderonhinojosa. Reciba un abrazo con afecto, respeto y admiración”, publicó el funcionario estatal.

En el mensaje, el secretario general de Gobierno también deseó a Calderón Hinojosa que disfrutara de un día especial acompañado de su familia y que pudiera continuar aportando su experiencia al ámbito público nacional.

“Le deseo que pase un gran día, rodeado de su familia y que durante muchos años más pueda seguir aportando su experiencia y compromiso a la vida pública de México. ¡Feliz cumpleaños!”, añadió.

La publicación de De la Peña se dio en el marco de la celebración del cumpleaños del expresidente, acompañada de un reconocimiento personal a su trayectoria y participación en la vida política de México.

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