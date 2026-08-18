Maru Campos se reúne con la cónsul general de los Estados Unidos en Ciudad Juárez

Como parte de su gira de trabajo en la frontera, la gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión de trabajo con la cónsul general de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, Katharine Beamer.

Durante el encuentro que se llevó a cabo en el recinto consular, la mandataria estatal conversó con la diplomática sobre temas prioritarios para el desarrollo y competitividad de la zona fronteriza.

Ambas funcionarias coincidieron en la importancia de fortalecer los vínculos de colaboración entre México y Estados Unidos, particularmente en materia de economía, cultura y atención consular.

Asimismo, refrendaron su disposición para mantener canales de comunicación estrechos y permanentes, que abonen a la construcción de una relación binacional sólida y de largo plazo en beneficio de la población.