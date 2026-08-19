Panistas se reúnen en Juárez; Maru, Bonilla, Loya y más encabezan encuentro

La gobernadora María Eugenia Campos Galván y el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, encabezaron este martes un encuentro privado con funcionarios estatales y representantes populares del Partido Acción Nacional (PAN), realizado en el Centro de Convenciones Cibeles, en Ciudad Juárez.

La reunión, celebrada a puerta cerrada, se prolongó durante aproximadamente tres horas y media y congregó a integrantes de la estructura política y gubernamental del panismo chihuahuense. Entre los asistentes estuvieron el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, y la diputada federal María Angélica “Manque” Granados Trespalacios, además de otros actores políticos de la región.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer de manera oficial la agenda abordada durante el encuentro ni los posibles acuerdos alcanzados entre los participantes. La reunión generó expectativa debido a la presencia de diversos perfiles de Acción Nacional en un contexto de definiciones y diálogo político rumbo a los próximos procesos electorales.