Recibe FEM Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez

Este martes se realizó la reunión mensual de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, en la que se expusieron datos relevantes en materia de seguridad y se analizaron estrategias para salvaguardar la integridad de la localidad.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, fue sede del encuentro que concentró a representantes de diversos organismos y corporaciones, quienes expusieron resultados obtenidos durante el pasado mes de julio.

La Fiscalía General del Estado en la Zona Norte, destacó que, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones, en lo que va del año cumplimentó 3 mil 250 órdenes de aprehensión, 463 de ellas el mes pasado.

También trascendió que el trabajo de investigación que ha permitido la detención y vinculación de generadores de violencia en la localidad.

En tanto, la Fiscalía de Operaciones Estratégicas y la FEM, destacaron las indagatorias realizadas para el esclarecimiento de delitos de alto impacto.

Entre los asistentes, estuvieron titulares y representantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, así como del Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía General de la República y de la Mesa de Seguridad y Justicia de FICOSEC, entre otros.