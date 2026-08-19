Estos son los sujetos que detuvo la DSPM tras ataque armado en Granjas Cerro Grande

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a dos hombres como presuntos responsables de un ataque con arma de fuego registrado la noche del martes en la colonia Granjas Cerro Grande, donde un hombre de 33 años resultó lesionado.

Tras recibir el reporte de una persona herida por proyectil de arma de fuego en el cruce de las calles Sicomoros y Primera, policías municipales acudieron al lugar, donde localizaron al afectado con lesiones en abdomen y piernas.

Paramédicos de Cruz Roja brindaron atención al hombre y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. En el lugar fueron localizados cuatro casquillos, por lo que la escena quedó a cargo de personal de la Fiscalía General del Estado.

Con las características recabadas sobre los presuntos responsables, quienes habrían huido del lugar después de realizar las detonaciones, agentes municipales implementaron un operativo de búsqueda.

Momentos después, en el cruce de las calles Felipe Quiñones y Benito Carrillo, policías inspeccionaron un vehículo y detuvieron a César Gustavo T. R., de 29 años, y Aurelio R. M., de 52 años, quienes fueron señalados como los presuntos responsables del ataque.

Durante la intervención se aseguró además un arma de fuego con cargador y 10 cartuchos útiles.

Los dos detenidos, así como el arma asegurada, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.