Reabre Chihuahua segundo puerto de exportación de ganado en Pie

-Álvaro Bustillos Fuentes destaca la infraestructura, coordinación binacional y capacidad sanitaria de Chihuahua para reactivar gradualmente la exportación de ganado en pie a Estados Unidos

Palomas, Chihuahua, 26 de octubre de 2026.– Este lunes se formalizó la reapertura del puerto de exportación ganadera Palomas, Chihuahua-Columbus, Nuevo México, un hecho histórico para el sector que consolida a Chihuahua como referente nacional en la reactivación gradual de los cruces de ganado en pie hacia Estados Unidos.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh), Álvaro Bustillos Fuentes, destacó que la reapertura es resultado de las inversiones en infraestructura y equipamiento, así como del cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Durante la primera jornada cruzaron alrededor de 700 cabezas de ganado, con la expectativa de incrementar gradualmente el flujo hasta alcanzar una capacidad estimada de mil 400 cabezas diarias en este puerto.

“Es un día histórico para la ganadería de Chihuahua. Esta reapertura demuestra que estamos haciendo las cosas bien, con infraestructura moderna, coordinación y apego a los protocolos sanitarios”, señaló Bustillos Fuentes.

El líder ganadero informó que, sumando Palomas-Columbus y San Jerónimo-Santa Teresa, Chihuahua cuenta con autorización para movilizar más de 2 mil cabezas diarias, con previsiones de aumentar el flujo en las próximas semanas e incorporar jornadas sabatinas para atender el rezago de ganado pendiente de exportación.

Asimismo, destacó que la sanidad representa un valor agregado para el ganado chihuahuense, cuyo precio de comercialización en pie supera actualmente los 2 mil dólares por cabeza, aproximadamente el doble de lo que podría obtenerse en el mercado nacional. Por ello, llamó a los productores a cumplir estrictamente con las medidas sanitarias, los tratamientos correspondientes y las condiciones de movilización establecidas.

Finalmente, reconoció la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses para avanzar en la reapertura de los puertos fronterizos, y reiteró que el objetivo es recuperar gradualmente la capacidad exportadora en beneficio de los productores y de las miles de familias que dependen de la actividad ganadera en Chihuahua.