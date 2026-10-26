Circula en redes mensaje en defensa de Maru Campos: “No pactó con nadie”

En redes sociales circulan una imagen y un video con mensajes de respaldo a la gobernadora Maru Campos, bajo la consigna: “Basta de mentiras, Maru no pactó con nadie, es el cuento que Morena quiere que creas”.

El material rechaza los señalamientos contra la mandataria estatal y cuestiona las acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado.

Además, destaca la frase “Maru sí defiende Chihuahua”, al tiempo que señala a Morena y al Gobierno Federal como parte de la confrontación política, sin que las afirmaciones difundidas constituyan por sí mismas pruebas de los señalamientos.