Obtiene FDZC vinculación a proceso de tres imputados por robo agravado

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, obtuvo la vinculación a proceso de tres imputados por el delito de robo agravado, en la ciudad de Chihuahua.

Bajo la causa penal 2511/2026, fue vinculado a proceso a Héctor Socorro R. H., quien, de acuerdo a la investigación ministerial, el 2 de agosto de 2026 intentó despojar a una mujer de su bolso mediante el uso de la fuerza física, en la colonia Praderas del Sur. Hechos por los que fue detenido en flagrancia por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Mientras que, en la causa penal 882/2026, se obtuvo la vinculación a proceso de Higinio R. G., quien, de acuerdo con la investigación ministerial, el 27 de diciembre de 2025, ingresó a un taller de herrería ubicado en la colonia Melchor Ocampo, y sustrajo herramientas y maquinaria con un valor aproximado de 171 mil 400 pesos.

Finalmente, en la causa penal 3144/2026, se vinculó a proceso a Edgar Gerardo G. M., quien fue detenido en flagrancia el 21 de octubre de 2026, tras apoderarse de un autoestéreo del interior de un vehículo estacionado en la colonia Rosario.

Las tres resoluciones judiciales fueron dictadas el 23 de octubre de 2026, luego de que agentes del Ministerio Público expusieron datos de prueba para acreditar la probable responsabilidad de los imputados ante los Jueces de Control conocedores de las respectivas causas penales.

Cabe hacer mención que a los imputados Héctor Socorro R. H. y Edgar Gerardo G. M. se les concedió la suspensión condicional del proceso a prueba.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de investigar los delitos que afectan el patrimonio de las personas y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

**De acuerdo con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.