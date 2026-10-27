Riña deja a hombre de 26 años herido con arma blanca cerca de Pensiones Civiles

Un hombre de 26 años de edad resultó lesionado con un arma blanca, luego de sostener una riña con otro sujeto en las inmediaciones de Pensiones Civiles del Estado, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con el reporte, la víctima sufrió una herida de consideración en la pierna derecha y se trasladó hasta el cruce de las avenidas La Junta y Juárez para pedir ayuda a sus familiares.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar nota de los hechos, mientras que paramédicos municipales le brindaron los primeros auxilios. Debido a que no había ambulancias disponibles en ese momento, los socorristas atendieron al lesionado en el sitio.