Consume voraz incendio patio de vivienda en la colonia Villa Juárez

CHIHUAHUA, CHIH.— Un voraz incendio registrado en el cruce de las calles Novena y Kennedy, en la colonia Villa Juárez, generó momentos de alarma entre los vecinos del sector luego de que las llamas consumieran diversos materiales acumulados en el patio de una vivienda y amenazaran con extenderse a propiedades aledañas.

Múltiples llamadas al número de emergencias movilizaron a las autoridades al reportar que el fuego sobresalía de las bardas del domicilio. El siniestro inició en la parte posterior del inmueble debido a la acumulación de madera, tiliches y un vehículo en desuso, elementos que provocaron que el fuego se propagara rápidamente por la zona.

Como medida preventiva, elementos de la Policía Municipal procedieron a la evacuación de un adulto mayor que habitaba en la vivienda colindante trasera. En tanto, unidades de Bomberos acordonaron un amplio perímetro y maniobraron hasta sofocar por completo el siniestro, el cual dejó únicamente daños materiales.