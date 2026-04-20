Rayados queda eliminado del Clausura 2026; se queda sin Liguilla por primera vez en una década

Rayados ha quedado matemáticamente eliminado del Clausura 2026 luego del triunfo 0-1 de Atlas frente a Santos Laguna, pues el resultado en la Comarca fijó en 22 puntos la barrera para aspirar a la Liguilla, a la vez que el equipo regiomontano únicamente puede alcanzar 21 en las dos jornadas restantes.

Con la debacle consumada en el presente torneo de la Liga MX, la sexta plantilla más cara del torneo (69.88 millones de dólares) cortó con una racha de casi diez temporadas consecutivas con presencia más allá de la fase regular, ya sea Liguilla o Play In.

De acuerdo con ESPN Stats & Info, la última ocasión en la que Rayados se perdió la postemporada de un torneo corto ocurrió en el Apertura 2016, sin contar el certamen suspendido por la pandemia de Covid-19.

En aquella ocasión, Rayados se quedó a la orilla de la fase final con 21 puntos, mientras que el octavo sitio, León, se clasificó en octavo puesto con 25 unidades.