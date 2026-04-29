“¡Más Maru, menos narco!”: PAN Nacional lanza campaña en apoyo a la Gobernadora por caso de narcolaboratorio

Ante las críticas de Morena y las acusaciones del Gobierno Federal de “traición a la patria” en contra de la gobernadora Maru Campos, luego del desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, Chihuahua, y la presunta injerencia de agentes extranjeros en el operativo, la dirigencia nacional del PAN lanzó una campaña en redes sociales para apoyar a la jefa del Ejecutivo chihuahuense.

Con la frase “¡Más Maru, menos narco!”, el Partido Acción Nacional (PAN) publicó un video en redes sociales en donde muestra la importancia de la destrucción de ese narcolaboratorio, el cual estaba ubicado en la Sierra Tarahumara y producía metanfetaminas.

“¡Más Marú, menos narco! Combatir al crimen organizado con decisiones, salva vidas y defiende a las familias”, señala el texto que acompaña a la publicación del video tanto en X, Instagram y Facebook.

¡Más Marú, menos narco! 💪🏼 Combatir al crimen organizado con decisiones, salva vidas y defiende a las familias.#DefendamosMéxico pic.twitter.com/7Gy7vDJZXa — Acción Nacional (@AccionNacional) April 29, 2026

Anoche en la ciudad de Delicias, la gobernadora Maru Campos afirmó que coadyuvará con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de dos agentes de Estados Unidos en la sierra de Chihuahua, quienes presuntamente participaron en un operativo con 50 agentes ministeriales locales en supuesta violación a la soberanía nacional.

La jefa del Ejecutivo chihuahuense aseguró que pese a la polémica surgida hace una semana y media, su administración continuará combatiendo el “cáncer” de grupos criminales que afectan a la comunidad mediante la venta de drogas.