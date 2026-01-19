Ratifican a Alejandro Lazzarotto como presidente de Canaco

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) realizó un adelanto en la reelección de presidencia, en la cual ganó Alejandro Lazzarotto.



En sesión ordinaria el consejo se dio cita el la casa de los comerciantes en donde sólo se presentó una planilla liderada por Lazzarotto logrando la ratificación.





”Un año la verdad es insuficiente para acabar con los proyectos”, comentó.

El periodo de reelección comienza de enero a marzo, sin embargo, Lazzarotto comenzó su primer periodo apenas el mes de marzo del 2025 por lo cual se dieron modificacione con el fin de tener un año completo.

