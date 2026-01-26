Ratifica la Comisión Permanente a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó, en votación económica, ratificar el nombramiento expedido por la titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Alejandro Gertz Manero, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Organismos Internacionales con sede en ese país.

Después de aprobarse la ratificación, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Kenia López Rabadán, le tomó protesta de ley.

“Ciudadano Alejandro Gertz Manero ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Organismos Internacionales con sede en ese país, que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión? Si así no lo hiciera que la nación se lo demande”. Pidió que se comunicara al Poder Ejecutivo.

Se designó en comisión para acompañar a Gertz Manero en el acto de rendir protesta de ley a las y los senadores Beatriz Mojica Morga, María Guadalupe Chavira De La Rosa y Sandra Luz Falcón Venegas, de Morena; a Enrique Vargas del Villar, del PAN y Virginia Marie Magaña Fonseca, del PVEM. Asimismo, a la y los diputados Luis Arturo Oliver Cen (Morena) y del PT a Reginaldo Sandoval Flores y Magdalena del Socorro Núñez Monreal.

Gertz Manero reúne las cualidades y requisitos de idoneidad

Previamente, al fundamentar el dictamen, la senadora Verónica Noemí Camino Farjat (Morena), presidenta de la Primera Comisión –de Asuntos Políticos e Internacionales– de la Permanente, afirmó que la mayoría de los integrantes de esa comisión consideraron que Gertz Manero reúne las cualidades y requisitos de idoneidad necesarios para desempeñar eficazmente el cargo para el que fue designado por la presidenta de la República.

Su nombramiento reviste gran importancia toda vez que el Reino Unido, integrado por cuatro naciones constitutivas como son Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, es la sexta economía mundial. “Estamos ciertos que las relaciones entre México y el Reino de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte serán fructíferas y más sólidas con la intervención diplomática del doctor Gertz Manero”, quien sabrá desempeñarse como digno representante de nuestro país.

El dictamen es el resultado de una cuidadosa evaluación

Por Morena, el senador Francisco Chíguil Figueroa manifestó que votarán a favor del dictamen pues es el resultado de una cuidadosa evaluación de la experiencia y los requisitos legales, además de que una de las fortalezas de este nombramiento reside en la exhaustiva evaluación de la trayectoria profesional, la formación académica y el historial del servicio público del candidato.

Dijo que al ratificar el nombramiento de un embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino Unido, la primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales cumple su función con legalidad, reforzando el principio de que las decisiones en política exterior deben basarse en el mérito, la transparencia y la rendición de cuentas.

Perfil de Gertz Manero cumple a cabalidad la exigencia que la encomienda requiere

Juanita Guerra Mena, senadora del PVEM, dijo estar convencida de que el perfil de Alejandro Gertz Manero cumple a cabalidad la exigencia que la encomienda requiere, además de que abonará al enriquecimiento de la relación entre ambas naciones. Resaltó que el Reino Unido es un país que destaca por su papel en el escenario internacional.

Subrayó que México requiere de representantes capaces de dialogar con firmeza, técnica y conocimiento de derecho en la representación de nuestro país en el exterior.

Hoy más que nunca se requieren de perfiles que conozcan al Estado

Del PT, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal aseguró que votarán a favor de la ratificación por considerar que la política exterior no admite ocurrencias, pues hoy más que nunca se requieren perfiles que conozcan al Estado, comprendan las complejidades institucionales y cuenten con la capacidad de dialogar con firmeza sin subordinaciones ni simulaciones

Enfatizó que se trata de una misión diplomática en un país que mantiene peso económico, político y estratégico global, miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, actor central en la agenda internacional y socio relevante para México en comercio, inversión, cooperación educativa, científica y cultural.

Experiencia no es lo mismo que especialización

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) señaló que en este contexto vale la pena revisar lo que dice la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que si bien permite ocupar el cargo entre quienes no cuentan con carrera diplomática, también señala que preferentemente será entre los miembros del Servicio Exterior de carrera con mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomática.

Precisó que “no estamos diciendo que el candidato propuesto carezca de experiencia en el servicio público”. Sin embargo, “experiencia no es lo mismo que especialización; trayectoria no es lo mismo que formación específica, y un currículum amplio no necesariamente garantiza las competencias que requiere un puesto diplomático en uno de los momentos geopolíticos más complejos que ha vivido nuestro planeta en décadas”.

Dictamen

El dictamen de la Primera Comisión menciona que durante el receso del Congreso de la Unión la Comisión Permanente está facultada para ratificar los nombramientos que la persona titular de la Presidencia de la República haga de, entre otros funcionarios, embajadores y cónsules generales.

Precisa que es indispensable que la persona nombrada como embajador cuente con capacidad y profesionalismo suficientes para realizar las funciones que se le han encomendado, y Gertz Manero reúne las cualidades y requisitos necesarios para desempeñar eficazmente el cargo para el que fue designado por la presidenta.

Asimismo, cuenta con amplias capacidades, trayectoria y reconocimiento como servidor público, no habiendo elemento alguno que genere duda sobre la idoneidad del perfil para desempeñarse como embajador.