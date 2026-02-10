‘RAPSODIA’: el espectáculo con el que MYST redefine sus 10 años

MYST RAPSODIA propone un viaje sonoro intenso y continuo que rinde homenaje a los grandes himnos del rock y el pop.

Con una propuesta renovada y cargada de energía, MYST reafirma su éxito en los escenarios con RAPSODIA, una nueva producción musical que se suma a su repertorio con el que celebran diez años de trayectoria.

El proyecto es una creación original de María Laura Medina de Salinas, Memo Alegret, Alexis Lippert, Chacho Gaytán y Felipe Fernández del Paso.

MYST presenta RAPSODIA, su espectáculo más ambicioso y emotivo

MYST RAPSODIA propone un viaje sonoro intenso y continuo que rinde homenaje a los grandes himnos del rock y el pop, tanto en inglés como en español. Fiel a su característico formato non stop, el espectáculo combina interpretaciones vocales, coreografías y una producción visual.

Ceci de la Cueva en MYST (Instagram)

El montaje cuenta con un elenco integrado por Pato Borghetti, Alex Brizuela, Viviana Barrera, Sofía Garza, Cecilia de la Cueva, Karla Centeno, Menny Carrasco, Denisha, Jorge Daher, Johnny Sigal y Oscar Jiménez, entre otros talentos, quienes aportan fuerza, versatilidad y una especial energía sobre el escenario.

“Yo creo que no hay poder humano con más amor que algo que tú creas de la nada, que de la nada tú haces algo nuevo, y eso fue Miss, éramos un show tan bonito que dijeron: ‘No podemos privar a los humanos de esta preciosidad que ya hicimos, y yo concordé, y dije: ‘De acuerdo’, compartió Ceci de la Cueva en entrevista.

MYST (MYST)

“Al principio íbamos a ir por 3 meses, y 3 meses se convirtió en un año, y dijimos, ‘wow’, esto sí es extraordinario, y un año, en un abrir y cerrar de ojos, se han convertido en 9 shows y 10 años de estar en cartelera todos los fines de semana. O sea, realmente somos el único show en todo México y Latinoamérica que sobrevivió una pandemia”, agregó la cantante.

MYST, toda una experiencia inmersiva

Ceci De la Cueva explicó que lo distingue al espectáculo es su constante renovación: cada vez que el público asiste, vive una experiencia distinta. Lejos de repetirse, el show se transforma y sorprende, ofreciendo siempre algo nuevo que se disfruta como si fuera la primera vez. Esa capacidad de reinventarse ha sido clave para nutrir y mantener vivo el proyecto a lo largo de estos diez años.

MYST (MYST)

“Creo que es la belleza de Myst, cuando a mí alguien me dice que yo nunca he ido, le digo: Es que no lo puedo explicar, lo tienes que vivir. Yo puedo decir que es un concepto tipo concierto de música que no para durante dos horas y media, pero no solo es eso, es toda una experiencia inmersiva donde llegas a un lugar y cenas delicioso, y tomas cosas deliciosas, y terminas conociendo gente que de otra manera nunca en tu vida hubieras conocido”.

“Se hace una energía tan fraternal entre el público, porque a fin de cuentas lo que los conecta y nos conecta es el lenguaje universal que es la música. Entonces lo que creamos todas las noches es algo único e irrepetible”, agregó la cantante. Y aunque tú vayas al show muchas veces, nunca vas a ver el mismo, siempre cantamos canciones diferentes todos los artistas”.

MYST (MYST)

Para los creadores del proyecto, MYST Rapsodia es una experiencia viva: una fusión de talento, nostalgia y energía que celebra la música que ha marcado a generaciones”, así es como resumen la esencia del espectáculo y su conexión emocional con el público.