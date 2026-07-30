Rafa Márquez debutará como entrenador de la selección mexicana de futbol en un juego amistoso frente a Colombia

Ciudad de México. El ex futbolista Rafael Márquez debutará como director técnico de la selección mexicana el próximo 26 de septiembre, cuando el conjunto tricolor enfrente a Colombia en un duelo amistoso que se disputará en Estados Unidos.

Tras su participación en el Mundial 2026, donde quedó en el noveno lugar tras ser eliminado en los octavos de final por Inglaterra, el combinado nacional, junto con Soccer United Marketing, anunció este jueves que regresará a la actividad en septiembre y octubre con tres partidos de preparación ante las selecciones de Colombia, Perú y Chile. Dichos encuentros forman parte de la gira Mextour y se llevarán a cabo en Estados Unidos.

Asimismo, se informó que en noviembre el Tri, ahora bajo la dirección de Márquez tras la salida de Javier Vasco Aguirre, disputará un partido en México correspondiente a la Nations League de Concacaf. El rival quedará definido al término de la fecha FIFA de septiembre-octubre, y la sede del encuentro será confirmada más adelante.

El periplo de la selección mexicana arrancará el próximo sábado 26 de septiembre con el duelo amistoso ante Colombia, el cual se celebrará en el M&T Bank Stadium de Baltimore, en Maryland. Esta será la primera visita del MexTour a dicha ciudad en los 23 años de historia de la gira.

Posteriormente, el Tri se enfrentará a Perú el martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El recorrido concluirá el martes 6 de octubre frente a Chile en el histórico Los Ángeles Memorial Coliseum.