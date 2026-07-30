¿Habrá boda religiosa? Una sorpresa que anunciarán Ángela Aguilar y Christian Nodal desata rumores

Ángela Aguilar y Christian Nodal tienen preparada una sorpresa para su público, lo que avivó las especulaciones sobre una posible boda religiosa.

Ángela Aguilar y Christian Nodal podrían tener una noticia importante entre manos. Durante un encuentro con la prensa, Kunno, amigo cercano de la pareja, adelantó que ambos preparan una sorpresa para sus seguidores, aunque prefirió reservarse los detalles y dejar que sean ellos quienes la anuncien, sus declaraciones desataron de inmediato los rumores de que la esperada boda religiosa de los cantantes podría estar cada vez más cerca.

Revela que Ángela Aguilar y Christian Nodal preparan una sorpresa

Aunque evitó revelar de qué se trata, el influencer dejó claro que el anuncio llegará más adelante y que será algo pensado para el público que ha seguido de cerca la historia de ambos.

“Ya lo he hablado con ellos para ver qué puedo decirles y más adelante les tenemos ya una sorpresa, algo divertido para todos ustedes que siempre han estado aquí apoyando y pues preguntando de preguntones”, declaró.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Instagram)

Cuando una reportera le comentó que sería interesante ver a la pareja participar en alguna tendencia relacionada con un posible enlace religioso, Kunno respondió entre risas, sin confirmar ni desmentir esa posibilidad.

“Más que un trend es como, como… Es que no puedo arruinar la sorpresa, pero no es un trend, es una invitación colectiva, alguna sorpresa”, expresó, alimentando aún más las especulaciones.

Desmienten los rumores de embarazo de Ángela Aguilar

Además de hablar sobre la sorpresa que preparan Ángela Aguilar y Christian Nodal , el influencer fue cuestionado acerca de las versiones que han circulado en redes sociales sobre un supuesto embarazo de la cantante.

Kunno rechazó esas especulaciones y aseguró que la pareja atraviesa un momento tranquilo, disfrutando de su vida juntos.

Christian Nodal, Ángela Aguilar (Getty Images)

“¿Cómo crees? O sea, es que la gente ya no sabe ni qué decir, pero no, están a gusto, están cómodos, disfrutando el aniversario que estuvieron ahí en su casa y pues ahí andan tranquilos”, afirmó.

Por ahora, ni Ángela ni Christian han dado pistas sobre la sorpresa a la que hizo referencia su amigo , por lo que las declaraciones del influencer han dado pie a todo tipo de teorías entre sus seguidores, incluida la posibilidad de una futura boda religiosa.