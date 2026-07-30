World Boxing autoriza a boxeadores rusos competir con bandera e himno nacional

París. La Federación Internacional de Boxeo (World Boxing), organismo reconocido por el Comité Olímpico Internacional (COI), autorizó este jueves que los boxeadores rusos vuelvan a competir en sus torneos bajo la bandera y el himno de su país, con lo que elimina la restricción que hasta ahora obligaba a sus atletas a participar como neutrales.

A finales de abril se había aceptado ya la participación de los boxeadores rusos y bielorrusos en las competiciones de World Boxing bajo bandera neutral.

A mediados de mayo, esa restricción había sido ya levantada para los púgiles de Bielorrusia y ahora Rusia sigue sus pasos.

“El Consejo Ejecutivo aceptó que los deportistas rusos participen a partir de ahora en las competiciones de World Boxing como los boxeadores de cualquier otra federación nacional”, escribió la entidad en un comunicado.

“Sin embargo, World Boxing vigilará de manera estricta el comportamiento de las delegaciones rusas en los eventos, así como el respeto de los protocolos antidopaje”, añadió.

Creada en 2023 por el kazajo Gennady Golovkin, World Boxing es reconocida por ahora por el COI como la instancia que gobierna mundialmente el boxeo.

“El boxeo ruso regresa a la escena internacional. World Boxing autorizó a nuestros deportistas, de todas las categorías de edad, a participar en todas las competiciones internacionales con nuestra bandera nacional y el himno”, celebró el ministro ruso de Deportes, Mijail Degtiariov, en un mensaje en Telegram.

Los deportistas rusos y bielorrusos, vetados de gran parte del deporte mundial después de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, han ido de manera progresiva siendo reintegrados en algunos deportes, principalmente con estatus neutral y sin símbolos nacionales.

A principios de julio, el COI anunció que levantaba la suspensión al Comité Olímpico Ruso y también el fin de una parte de las restricciones impuestas a los deportistas rusos, en vistas a su posible participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.