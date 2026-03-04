¿Quién es Emma Watson y por qué es una de las actrices más queridas de Hollywood?

De estrella infantil en ‘Harry Potter’ a referente de causas sociales, Emma Watson transformó la fama temprana en una plataforma para el activismo, la educación y la independencia creativa.

Emma Watson se convirtió en una de las figuras más relevantes de inicios de los 2000 gracias a la franquicia de Harry Potter, que la catapultó a la fama cuando era muy joven.

Sin embargo, la actriz que actualmente tiene 35 años, logró mantener ese estatus en después de concluida dicha saga gracias a su activismo en el que ha jugado un papel como portavoz de causas relacionadas con los derechos de las mujeres.

Su impacto ha sido tan significativo que, hasta la fecha, sigue siendo un nombre importante, a pesar de llevar siete años alejada de las cámaras.

¿Quién es Emma Watson?

Emma Watson es una actriz y activista británica nacida el 15 de abril de 1990. Aunque nació en París, creció en Oxfordshire, Inglaterra, donde desarrolló una gran pasión por la actuación desde niña.

Tomó clases de canto y teatro, y participó en obras escolares hasta que, en 1999, audicionó para el papel que marcaría su carrera, el de Hermione Granger en la adaptación cinematográfica de los libros de Harry Potter.

El éxito que tuvo la primera película, estrenada en 2001, la llevó a formar parte de todas las entregas de la saga, consolidándose como una de las actrices juveniles más reconocidas del mundo.

Emma Watson es conocida por su papel de Hermione Granger en Harry Potter. (IMDB)

Después de que finalizó su participación en dichas películas, Watson buscó papeles más maduros. El primero de ellos fue su interpretación de Sam en Las ventajas de ser invisible, una historia iniciática en la que actuó junto a Logan Lerman y Ezra Miller.

Posteriormente participó en proyectos como The Bling Ring, The Colony y The Circle, hasta que en 2017 volvió a tener un éxito taquillero con el live action de La Bella y la Bestia, donde interpretó a la heroína de la historia.

En 2019 también participó en la película nominada al Oscar, Mujercitas de Greta Gerwig, donde interpretó a Meg March. Este fue su último papel para la pantalla grande antes de tomarse un descanso de los sets de filmación.

¿Por qué Emma Watson se alejó de las cámaras?

En una entrevista con el Financial Times en 2023, cuando habló sobre su época de actriz, Emma Watson confesó la razón que la hizo alejarse de la actuación.

“No estaba muy feliz, si te soy sincera. Creo que me sentí un poco enjaulada”, aseguró entonces. La actriz encontraba particularmente complicado tener que “vender” proyectos en los que no tenía control creativo y asumir responsabilidades sobre decisiones en las que no participaba.

Con el tiempo, Emma comprendió que quería involucrarse en espacios donde pudiera tener voz y asumir plenamente sus elecciones, fueran exitosas o no.

Emma Watson ha estado enfocada en sus proyectos personales. (Instagram/@emmawatson)

Aunque decidió pausar su carrera actoral, Watson siguió en el ojo público ya que se convirtió en embajadora de Prada y co-fundó una marca de ginebra premium llamada Renais Gin, junto a su hermano, Alex Watson, y a su padre, Chris Watson, quien tiene más de 30 años de experiencia como enólogo.

Emma Watson y su vida universitaria

Un punto a destacar es que Emma Watson aprovechó su distanciamiento de las cámaras para continuar con sus estudios.

Considerando que la mayor parte de su infancia y adolescencia estuvo grabando las películas de Harry Potter, la actriz quiso recuperar el tiempo y puso toda su atención en su formación académica.

En 2014, terminó su licenciatura en Literatura Inglesa en la Universidad de Brown. Ya en su periodo de pausa, en 2023, comenzó a estudiar una maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Oxford y recientemente se informó que comenzó con un doctorado en Filosofía en la misma institución.

Emma Watson como embajadora de causas sociales

Más allá de su trayectoria en el cine, Emma Watson se ha consolidado como un referente del activismo social, especialmente relacionado con temas de igualdad de género, educación y sostenibilidad.

Esta es otra de las situaciones que la mantienen en el ojo público y por la cual es una de las actrices más queridas de Hollywood.

En 2014, Watson fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres, lo que la llevó a dedicar sus esfuerzos al empoderamiento de las mujeres jóvenes y colaboró como defensora de la campaña HeForShe cuyo objetivo era fomentar la igualdad de género.

Otro movimiento del que fue partícipe fue Time’s Up, enfocado en combatir el acoso sexual y promover la equidad entre géneros.

https://youtube.com/watch?v=gkjW9PZBRfk%3Fsi%3Dsw3jcU_3qBh6Qd_o

Cuando tenía 24 años, la actriz ya se había implicado en causas para la promoción de la educación de las niñas, y visitó Bangladesh y Zambia como parte de su activismo.

Asimismo, fue embajadora de Camfed International, un movimiento dedicado a educar a las niñas de zonas rurales en África.

Emma Watson también está involucrada en actividades e iniciativas relacionadas con la preservación del medio ambiente, ya que ha promovido el comercio justo y el uso de prendas orgánicas con el objetivo de acabar con el fast fashion, una actividad que daña en gran medida al planeta.

Por ello, la actriz apoya públicamente a People Tree, una marca de ropa ecológica y también se le ha visto usar prendas recicladas.

Emma Watson tiene planeado regresar a la actuación. (Instagram/@emmawatson)

Por el momento Emma sigue alejada del mundo del cine. Sin embargo, en la misma entrevista con Financial Times, afirmó que volverá a la actuación.

Asimismo, en otra entrevista con la revista Hollywood Authentic en 2025 aseguró que ha estado trabajando muy duro. “No voy a decir en qué, porque la gente se pregunta ‘¿Cuándo va a pasar?’. Solo diré que estoy trabajando en algo que nunca he hecho”, aseguró la actriz.

La trayectoria de Emma Watson, más allá de los sets, demuestra que su relevancia no depende únicamente de la pantalla pues ha sabido transformar la fama en una plataforma de impacto social que se alinea con sus valores personales.