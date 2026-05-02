Quién es Banksy: el misterio, las teorías y lo que realmente sabemos

Invisible pero omnipresente, Banksy redefinió el arte urbano. Estas son las teorías sobre su identidad y lo que sí se sabe del artista más enigmático del mundo.

En un mundo obsesionado con la exposición, Banksy eligió lo contrario: desaparecer. Nadie sabe con certeza quién es, pero todos reconocen su obra. Ratas que protestan, policías que se besan, niñas que dejan ir globos en forma de corazón. Su lenguaje visual es inmediato, político y profundamente humano. Y su anonimato no es un accidente: es parte esencial del mito.

El fenómeno Banksy comenzó en las calles de Bristol, en Reino Unido, durante los años noventa. Influenciado por la cultura del graffiti y la contracultura británica, el artista encontró en el stencil una herramienta perfecta: rápida, replicable y contundente. Desde entonces, sus intervenciones han aparecido en ciudades de todo el mundo, siempre con el mismo efecto: interrumpir la rutina y obligar a pensar.

Pero lo que realmente elevó a Banksy a categoría de leyenda no fue solo su estética, sino su capacidad para construir una narrativa sin rostro. A diferencia de otros artistas, su identidad nunca ha sido confirmada. Y en ese vacío crecieron teorías que lo vinculan con distintos nombres, historias y hasta colectivos creativos.

La hipótesis más extendida apunta a Robin Gunningham, un británico cuya identidad fue señalada tras una investigación periodística que rastreó movimientos geográficos coincidentes con las apariciones de las obras. Aunque la teoría es convincente para muchos, nunca ha sido confirmada oficialmente.

En 2025. Banksy publicó una fotografía de su último mural en la fachada de los Tribunales Reales de Justicia, que representa a un juez golpeando a un manifestante. A las pocas horas de publicar la imagen, la obra de arte fue cubierta y custodiada por agentes de seguridad. (Dan Kitwood/Getty Images)

Otra línea de especulación conecta a Banksy con Robert Del Naja, músico de la banda Massive Attack y también artista visual. Algunos seguidores sostienen que las obras de Banksy aparecen en ciudades donde la banda está de gira, lo que ha alimentado la idea de que podría tratarse de un proyecto colectivo o incluso de una identidad compartida.

Y es que esa es otra teoría persistente: Banksy no sería una sola persona, sino un equipo. Una especie de marca artística coordinada que mezcla activismo, diseño y estrategia mediática. Esta hipótesis explicaría la sofisticación de sus intervenciones, su alcance global y su capacidad para mantenerse siempre un paso adelante.

Más allá de quién esté detrás, lo que sí es verificable es su impacto. Banksy logró algo casi imposible: llevar el arte callejero al centro del mercado sin perder su carácter crítico. Sus obras se subastan por millones, pero al mismo tiempo cuestionan el sistema que las valida. El ejemplo más claro ocurrió cuando una de sus piezas se autodestruyó parcialmente justo después de ser vendida, convirtiendo el acto en una declaración artística en sí misma.

Un mural de un gorila liberando animales adorna una pared del Zoológico de Londres el 13 de agosto de 2024 en Londres, Inglaterra. (Leon Neal/Getty Images)

También ha intervenido en conflictos políticos y crisis humanitarias. Sus murales en zonas como Palestina o sus proyectos en apoyo a migrantes muestran que su obra no se limita a la provocación estética: es una forma de comentario social directo, incómodo y muchas veces incómodamente preciso.

Hoy, Banksy es más que un artista: es un símbolo. Representa la posibilidad de crear sin exponerse, de criticar sin ser absorbido del todo por el sistema y de convertir el misterio en una herramienta de poder cultural. En una era donde todo parece necesitar una cara, su anonimato sigue siendo su mayor obra.