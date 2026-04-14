Quejas por baches van a la baja, afirma alcalde Bonilla; han sido tapados más de 21 mil

El alcalde Marco Bonilla informó que a la fecha de este año se han atendido 21 mil 618 baches y hoy, los trabajos se hacen en la colonia Industrial, Saucito, San Jorge, Centro, Pacífico, Minerales y en las avenidas, Juan Escutia, blv. Juan Pablo II y el periférico Lombardo Toledano. Agregó que ya también están arrancando las labores de recarpeteo los cuales garantizó que en esta semana van a comenzarse a ver en varias vialidades.

El mandatario capitalino dejó claro que los reportes han disminuido considerablemente, por lo que compartió a Entre Líneas que, datos de Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), se atendieron los siguientes reportes con forme al mes: Enero: 765 atendidos; Febrero: 1250 atendidos; Marzo: 325 atendidos y abril: 208 reporte recibidos.

Invitó a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.

Asimismo, por parte de la Dirección de Obras Públicas, para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que se realizarán por la mañana.