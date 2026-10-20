¡Que no se te pase! Últimas semanas para solicitar tu ficha de admisión a la UACH

La Universidad Autónoma de Chihuahua mantiene abierto su proceso de admisión para el semestre enero-junio 2027. El registro concluye el 2 de noviembre y el examen se aplicará el 11 de diciembre.

La Universidad Autónoma de Chihuahua invita a las y los jóvenes que desean iniciar su formación profesional a aprovechar los últimos días de registro para ingresar a alguna de sus licenciaturas e ingenierías durante el próximo semestre enero-junio 2027.

La fecha límite para obtener la ficha es el 2 de noviembre de 2026. El trámite se realiza a través del portal oficial uach.mx/admision, donde las personas interesadas deberán validar su CURP, seleccionar el programa educativo y la modalidad de su preferencia y completar la solicitud de ingreso.

El costo de la ficha es de 1,080 pesos, con plazo para efectuar el pago hasta el 3 de noviembre, mediante las opciones autorizadas por la institución. Posteriormente, deberán consultar los datos e indicaciones correspondientes a su evaluación.

Para facilitar su preparación, la UACH pone a disposición de las y los aspirantes temarios de estudio y guías interactivas del EXANI II, herramientas que permiten conocer la estructura del examen y fortalecer sus conocimientos.

El examen de admisión se aplicará el 11 de diciembre de 2026, a las 8:00 horas para programas presenciales y a las 9:00 horas para la modalidad virtual, en horario de Chihuahua. Para esta última, será obligatorio realizar un examen de práctica el 4 de diciembre, de 9:00 a 12:00 horas.

Con esta convocatoria, la UACH refrenda su compromiso de ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior e invita a las y los futuros universitarios a realizar su trámite oportunamente.

Para mayor información, pueden comunicarse al teléfono (614) 439 1500, extensiones 2108, 2087, 1521, 2092, 2128 y 2105, o escribir al correo fichas@uach.mx.

¡Da el siguiente paso hacia tu futuro profesional, forma parte de la UACH!