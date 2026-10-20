“Las familias merecen espacios dignos: Diputada Xóchitl Contreras impulsa la rehabilitación de Banús para beneficio de más de 45 mil juarenses”

Ciudad Juárez, Chih.– Con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios públicos y brindar entornos más dignos para las familias, la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, realizó gestiones para la rehabilitación del vaso de captación del fraccionamiento Banús, una obra que beneficiará a 45 mil 867 personas de cinco fraccionamientos de la ciudad.

Los trabajos contemplan la rehabilitación de banquetas, la reconformación de los taludes, la construcción de un lloradero de concreto y la colocación de matacán en el fondo del vaso. Además, se instalarán bancas, botes de basura y juegos infantiles, junto con señalamiento vial y labores generales de limpieza.

“Es inadmisible que los espacios públicos permanezcan en malas condiciones cuando las familias merecen lugares dignos, seguros y adecuados para su vida diaria. Tenemos que trabajar para que nuestras colonias cuenten con mejores entornos y para que niñas, niños y adultos puedan disfrutar de espacios que estén a la altura de lo que necesitan”, expresó la legisladora.

Xochitl Contreras destacó que esta intervención tendrá un impacto que va más allá del fraccionamiento Banús, al beneficiar también a los habitantes de Aria Residencial, Quintas San Miguel, Quintas del Valle y Las Estancias.

“Cuando mejoramos un espacio, también contribuimos a mejorar la vida de quienes viven alrededor. Por eso es importante atender las necesidades de nuestras colonias, escuchar a las familias y realizar acciones concretas que se reflejen en su día a día”, señaló.

La diputada reiteró que las gestiones deben traducirse en mejoras visibles para Ciudad Juárez, con atención a los espacios que forman parte de la vida cotidiana de las familias y que merecen mantenerse en condiciones adecuadas para el disfrute de la comunidad.