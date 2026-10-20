Niega Sheinbaum pacto con Maru Campos por detención de Jáuregui

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo negó que exista un pacto con la gobernadora María Eugenia Campos Galván, derivado de la detención del exfiscal César Jáuregui Moreno por el caso de la CIA y el operativo en El Pinal, Morelos.

En conferencia mañanera descartó versiones que circulan en medios de comunicación como el hecho de que habría ofrecido a Maru Campos una Embajada y aseguró que la justicia no está por encima de la política.

Sheinbaum Pardo reiteró que hubo una violación a la Ley de Seguridad Nacional al haber permitido que agentes extranjeros participaran en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio que además, dijo que salía de la competencia de la Fiscalía de Chihuahua.

Agregó que este martes inició la audiencia inicial en contra de César Jáuregui por el presunto delito de traición a la patria.

“Primero, para decirlo con absoluta claridad. La justicia está por encima incluso de la política. Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia. Eso lo digo con toda claridad”.