Refuerzan operativo de bacheo y preparan recarpeteo con inversión de 20 mdp

El Gobierno Municipal reforzó las acciones de bacheo en la ciudad y anunció la incorporación de dos brigadas adicionales para acelerar la reparación de calles afectadas por las lluvias, informó el funcionario municipal.

Explicó que los trabajos de bacheo se realizan conforme las condiciones del clima lo permiten, por lo que, una vez que cesan las precipitaciones, las cuadrillas salen a atender los reportes ciudadanos y avanzar en la rehabilitación de las vialidades dañadas.

Asimismo, adelantó que se prevé iniciar a finales de esta semana trabajos de recarpeteo, luego de que el Cabildo autorizara recursos de origen estatal para estas acciones. La inversión destinada a este programa asciende a 20 millones de pesos e incluye algunos tramos de la zona rural.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para reportar los baches que detecten en calles y avenidas, al señalar que la participación de los habitantes permite ubicar con mayor rapidez los puntos que requieren atención y agilizar los trabajos de reparación.