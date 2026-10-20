“No los necesitamos”: escala pleito interno en el PAN tras críticas de hermano de Daniela Álvarez

Las diferencias al interior del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua sumaron un nuevo episodio de confrontación luego de que Jesús Álvarez, hermano de la dirigente estatal, Daniela Álvarez, arremetiera contra los militantes que han denunciado presuntas imposiciones en la toma de decisiones partidistas.

A través de redes sociales, Álvarez cuestionó a quienes han expresado su inconformidad con los procedimientos internos del partido y sostuvo que varios de ellos han sido beneficiados con candidaturas y posiciones políticas. Su mensaje elevó el tono del debate entre los grupos que mantienen diferencias sobre la conducción de Acción Nacional.

La expresión más contundente de su pronunciamiento fue: “Que se larguen, no los necesitamos”, frase dirigida a quienes cuestionan las decisiones de la dirigencia. El mensaje ocurre en un escenario de definiciones políticas rumbo a las elecciones de 2027, cuando la selección de candidaturas y los espacios de participación comienzan a generar tensiones entre los distintos sectores del panismo.

Las declaraciones también colocan bajo atención pública el conflicto entre quienes defienden las decisiones de las dirigencias y quienes exigen mayor apertura para la militancia. Sin embargo, las expresiones de Jesús Álvarez corresponden a una postura personal y no representan necesariamente una posición oficial del PAN estatal.