No depende de mí exonerar a nadie, FGR debe investigar: Sheinbaum por Maru Campos y caso de la CIA

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que no le corresponde a ella exonerar o decidir a quién se debe investigar por la comisión de un delito, sino a la Fiscalía General de la República (FGR).

Ello en relación al caso de la CIA y la detención de César Jáuregui, en el sentido de si las investigaciones podrían alcanzar o no a la gobernadora de Chihuahua.

Claudia Sheinbaum expresó que cualquier responsabilidad penal se que finque en contra de cualquier persona debe sustentarse con datos de pruebas.

Reiteró que en el caso de la intervención de agentes de la CIA, el exfiscal César Jáuregui tiene responsabilidad directa en el caso y que este martes dio inicio la audiencia inicial en su contra por el presunto delito de traición a la patria.

Agregó que en el mismo sentido que no le corresponde determinar si alguien es sujeto de investigación o no, tampoco existe un pacto con la gobernadora Maru Campos tras la detención del exfiscal.