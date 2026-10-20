Validan 467 proyectos para el Presupuesto Participativo; consulta distribuirá más de 354 mdp

Un total de 467 proyectos ciudadanos fueron validados para participar en la consulta del Presupuesto Participativo del municipio de Chihuahua, luego de que el Comité Técnico revisara 548 propuestas presentadas por habitantes de la capital, informó la Coordinación de Participación Ciudadana.

Durante la presentación de la siguiente etapa del proceso, se explicó que las iniciativas aprobadas entraron en fase de promoción, previo a la consulta ciudadana, mientras que los proyectos descartados incumplieron requisitos relacionados con la documentación, la propiedad municipal de los terrenos, permisos de otras instancias de gobierno, duplicidad de propuestas o inconsistencias en las firmas de respaldo.

La revisión involucró a distintas áreas municipales, entre ellas Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Tesorería y Propiedad Inmobiliaria, con el propósito de verificar la viabilidad técnica, jurídica y económica de cada propuesta. Las autoridades destacaron que el número de proyectos validados refleja el interés de la ciudadanía por participar en la mejora de sus colonias y espacios públicos.

La coordinadora de Participación Ciudadana, Laura Contreras, explicó que durante esta etapa se realizarán foros informativos para los promoventes de los proyectos aprobados. En estos encuentros se brindará información sobre liderazgo comunitario, el funcionamiento de la aplicación móvil y las características de la consulta. Los foros se desarrollarán de las 18:00 a las 20:00 horas, con actividades programadas para los distritos 15, 16, 17 y 18, además de las realizadas previamente en el distrito 12.

Para el próximo ejercicio, el municipio estima destinar más de 354 millones de pesos al Presupuesto Participativo, monto superior al de este año, cuando se asignaron más de 332 millones. La cifra definitiva dependerá de la aprobación de la Ley de Ingresos por parte del Ayuntamiento en noviembre. De acuerdo con las estimaciones presentadas, los recursos se distribuirían entre los cinco distritos conforme a su población: 66.6 millones de pesos para el distrito 12; 81.4 millones para el 15; 73.9 millones para el 16; 63.4 millones para el 17, y 68.5 millones para el 18.

Los proyectos abarcan rubros como servicios públicos, seguridad, actividades recreativas, deportivas y culturales, infraestructura urbana, recuperación de espacios públicos, medio ambiente, protección animal, educación, desarrollo rural y seguridad sanitaria, entre otros. Este año también se incorporaron propuestas en materia de salud, mientras que la distribución presupuestal por rubro dependerá de las necesidades y proyectos registrados en cada distrito.

Entre las novedades de la consulta se encuentra el impulso a la participación de niñas, niños y adolescentes, luego de que en ejercicios anteriores se registrara una participación de entre 11 mil y 14 mil menores. Podrán votar presencialmente a partir de los seis años, presentando su CURP o credencial escolar, además de contar con filas preferentes y otras estrategias para facilitar su participación.

Asimismo, se incrementó de cinco a ocho el número de centros de votación múltiple, donde los ciudadanos podrán emitir su voto por proyectos de cualquiera de los cinco distritos, aunque deberán elegir únicamente propuestas de un mismo distrito. La ubicación de los centros tradicionales y múltiples, así como los detalles de la convocatoria, estarán disponibles en los canales oficiales del Gobierno Municipal.

Otra herramienta será la aplicación móvil, cuya versión actualizada permitirá el registro mediante la credencial para votar del INE y la verificación de identidad por reconocimiento facial. Con ello, los ciudadanos podrán participar sin necesidad de acudir con su credencial física al momento de votar, siempre que hayan completado previamente el registro y cumplan con los requisitos establecidos.

Las autoridades municipales señalaron que la etapa de promoción permitirá a los ciudadanos conocer las 467 propuestas viables antes de elegir aquellas que consideren prioritarias para sus comunidades.